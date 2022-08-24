126,3 тыс. га хлопковых культур засеяли в Туркестанской области

В этом году в Туркестанской области засеяно 126,3 тыс. га хлопковых культур. В результате планируется собрать 345 тыс. тонн хлопка-сырца.

Об этом сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства. По его словам, с начала года в области реализуется проект «получение 2-3 урожаев в год с одной площади» который уже даёт результаты.

В Туркестанской области полным ходом идет уборочная кампания. В этом году в регионе по проекту «получение 2-3 урожая в год с одной площади» реализовано 3000 проектов на площади 8,4 тыс. га. В области уже собрано 230 тыс. тонн овощей. А на 85,5 гектарах построены новые теплицы. На сегодняшний день в теплицах выращено 118 тыс. тонн продукции.

«В этом году показатель в сфере сельского хозяйства выше, чем раньше. Проделана большая работа. Это результат труда наших дехкан работающих в этой сфере. Теперь, необходимо поделиться этим опытом, нужно собрать крестьян и провести семинар. Желательно провести семинар по выращиванию овощей и пшенице, надо рассказать всем. Нужно заинтересовать методами как получить хороший результат. От обычных докладов пользы мало. Надо вывозить дехкан на поле, показывать на месте какая существует техника и технологии. Нужно показывать как правильно орошать чтобы был хороший урожай», — сказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

В этом году в регионе засеяно 126 тыс. гектар хлопковых культур. Планируется, в общей сложности собрать 345 тыс. тонн хлопка-сырца, что значительно выше прошлогоднего показателя. Год назад цена килограмма хлопка колебалась в пределах от 320 до 380 тенге. В этом же году ожидается рост стоимости до 400 тенге.

«В этом году сельскохозяйственные культуры засеяны на площади 860 тысяч гектаров, что на 14,4 гектара больше, чем в прошлом году. Из них зерновые культуры занимают 313 тысяч, овощи, бахчевые и картофель-119, 4 тысяч гектар. На сегодняшний день завершена уборочная кампания на площади 254 тыс. гектар. Урожайность с гектара в среднем составила 19 центнеров, увеличившись с прошлого года почти на 9 центнеров. Начата кампания по сбору кукурузы. Планируем собрать 250 тысяч тонн продукции», — отчитался руководитель Управления сельского хозяйства Туркестанской области Турганбек Оспанов.

Государством на осеннюю страду аграриям выделено 48 тыс. тонн ГСМ по 200-202 тенге за литр. Как утверждают чиновники, это на 15-20% ниже рыночной цены.