27 августа в субботу автоЦОНы и ЦОНы Шымкента будут работать

В Госкорпорации Правительство для граждан рассказали о графике работы.

В Казахстане 30 августа отмечается один из главных государственных праздников – День Конституции. В этом году он приходится на вторник, в связи с чем был утвержден перенос выходного дня с субботы 27-го на понедельник 29-е.

В связи с этим, что 27 августа в субботу ЦОНы будут работать с 9:00 до 18:00, а дежурные ЦОНы — с 9.00 до 20.00. С 28 по 30 августа ЦОНы работать не будут.

«Все остальные дни рабочий график сохраняется. Напомним, в будни дежурные ЦОНы работают с 9.00 до 20.00, а по субботам с 9.00 до 13.00. График работы остальных отделов ЦОН: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00«, — сообщили в Госкорпорации Правительство для граждан.