Детей с 7 лет хотят прививать от ковида в Казахстане

Коронавирус у казахстанских детей стал протекать с тяжелой интоксикацией. Об этом рассказала главный внештатный детский инфекционист.

«В первую волну у детей был небольшой кашель и боль в горле, у некоторых повышенная температура, совсем небольшая группа поступала с диарейным синдромом. Но на сегодняшний день дети поступают с синдромом интоксикации. Это высокая температура и кашель, особенно, когда есть клиника осиплости горла, грубый лающий кашель и затрудненный вдох на фоне высокой температуры», — говорит Динагуль Баешева, главный внештатный детский инфекционист.

Именно поэтому в минздраве рассматривают вопрос вакцинации детей от коронавируса с 7 лет. Но только с разрешения родителей или законных опекунов. Сейчас детей прививают с 12 лет вакциной Pfizer.

«Наш консультативный комитет рассматривает вопрос снижения возраста вакцинации детей. Но вы знаете, что наши клинические протоколы и другие нововведения всегда опираются на доказательную базу, международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. На сегодня мы все эти документы изучаем», — говорит Динагуль Баешева.

У взрослых же болезнь протекает чаще в легкой форме. Но врачи призывают не игнорировать симптомы, а сразу обращаться за помощью. Пациентам с сопутствующими заболеваниями – давлением, диабетом, ожирением, следует быть особо внимательными, поскольку болезнь может прогрессировать.

«Сейчас многие не обращают внимание на симптомы. Но, если у вас температура свыше 38 градусов держится на протяжении трех и более дней, появился сухой, приступообразный кашель, есть признаки затрудненного дыхания, отдышка, то в этом случае следует обратиться к врачу за медицинской помощью«, — говорит Бахыт Кошерова, врач-инфекционист.

С начала лета в Казахстане преобладает циркуляция штамма «Омикрон», а с недавнего времени в стране появился и его подвид «Стелс-омикрон» – его более легкая форма. Тем не менее, казахстанцев просят не расслабляться и ревакцинироваться. Сейчас для вакцинации и ревакцинации населения на сегодня доступны три вида вакцин: QazVac, Sinofarm и Pfizer.

До конца текущего года Минздрав планирует дополнительно закупить вакцины QazVac в объеме 500 тыс. доз и вакцины Pfizer в объеме 300 тыс. доз.

Между тем, только за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста.