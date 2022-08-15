На 3,5 года приговорили шымкентца за провоз марихуаны

В Шымкенте 48-летний мужчина перевозил крупную партию наркотиков. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор.

Мужчину задержали с поличным на трассе Алматы-Шымкент. Полицейские в ходе досмотра изъяли интересную находку — зеленое вещество в двух полиэтиленовых пакетах.

По результатам экспертизы изъятое вещество оказалось наркотическим веществом высушенной «марихуаны» общим весом 1 кг, 982 грамма.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента указанный гражданин признан виновным в хранении и перевозке наркотических средств в особо крупном размере.

Доказано, что он совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 296 УК РК.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.