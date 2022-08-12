«Новостройки без благ цивилизации»: жители недовольны арендным жильем

Не успели заселиться, как начались проблемы. Так отзываются о новостройке жители микрорайона Туран.

Ключи от квартир арендного жилья 27 семей получили больше месяца назад. Но, по словам местных жителей, они живут словно в затерянном мире – без газа, дорог и освещения. Настоящим квестом для новосел также стала дорога домой. Жители уверяют, что автобусной остановки возле многоэтажки нет, а пешеходные переходы на дорогах отсутствуют.

Марат Ишангалиев, житель микрорайона Туран:

«У нас тут живут в основном многодетные семьи. Тут у нас нет ни зебры, ни нормального тротуара, ни автобусной остановки. Мы сейчас боимся отправлять своих детей в магазин, потому что водители их могут сбить. Тут же тротуара нет и ходим мы по дороге вместе с машинами. И до остановки мы по дороге добираемся. Было такое, что машина чуть меня не сбила. А что если потом ребенка собьют? Еще по поводу газа, у нас тут его нет. Ладно щас лето, а зимой мы что будем делать? Мерзнуть?».

Барно Бекметова, жительница микрорайона Туран:

«Просто вот здесь видите маленькие дети и в наш двор сейчас посторонние люди заходят. В тот раз здесь наши девушки ходили, а к ним мальчики приставали. Мы им говорим, не заходите, а они заходят. Света нет, темно».

Выслушать жалобы местных жителей на место приехали сотрудники управления энергетики и развития инфраструктуры. По словам чиновников, пешеход и тротуар по плану предусмотрен, только для их появления нужно время. А освещения во дворе не было из-за проверочных работ.

Аманжол Бекбол, и.о. руководителя управления строительства г.Шымкента:

«Во время приема передачи, работники проводили проверочные работы. Две недели или сколько не знаю, но была проведена работа по приему передачи. Сейчас все дела по приему передачи выполнены и можно уже подключать освещение».

Тимур Оспанов, руководитель отдела управления энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкента:

«У нас тут во всех улицах идет стройка, ваша улица по счету седьмая. Тут у нас в основном частные земли, некоторые участки мы через суд забираем сейчас. Поэтому мы вносим изменения в проект и корректируем дороги. Велодорожка и пешеход будет, мы выполняем работы. До сентября мы работу не сможем закончить, все будет, но не сейчас. Пешеход мы раньше не можем сделать, из-за того, что он по плану делается только вместе с велодорожкой».

На сход жителей приехал и аким Каратауского района. Рахымберды Мулкеманов говорит, коммунальные благи будут, но, после полного заселения жителей.

Ракымберды Мулкеманов, аким Каратауского района г.Шымкента:

«Когда тут будет побольше жителей, управление транспорта увеличит автобусные линии. Сейчас им не выгодно забирать несколько людей. Чтобы у вас появился газ, опять таки 80 процентов жителей должны заселиться. Это вопрос безопасности».

После приезда журналистов, местные власти подключили дворовое освещение. А проблему с дорогами и автобусной остановкой чиновники обещали решить в следующем году. А пока новосёлам придется запастись терпением и верить обещаниям чиновников.