О «расцветающих» наркоплантациях на юге рассказали в МДВ РК

Сообщения о наркофермерах в южных регаионах поступают практически каждый день. Жители возводят целые плантации наркосодержащих растений.

На брифинге в МВД РК затронули эту тему и подчеркнули, выращиванием марихуаны зачастую занимаются именно жители южных регионов. Для задержания «наркофермеров» стражи порядки совершают вертолетные облеты над Кызылординской областью и смежных с ней регионов.

В целом за 2,5 месяца в стране выявили больше 600 наркопреступлений. Злоумышленники неоднократно сбывали, хранили и выращивали запрещенные вещества.

Данияр Оралов, представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД РК:

«Из незаконного оборота изъято 2 тонны 690 килограммов наркотических средств, в том числе 1 098 килограммов марихуаны, 113,3 килограмма гашиша, 19,3 килограмма синтетических наркотиков и 278 678 кустов наркосодержащих растений. Уничтожено более 60 тонн дикорастущей конопли. Для обслуживания таких посевов преступниками оборудуются схроны, создается система капельного орошения растений. Чтобы не привлекать внимания к таким полям, рабочие с мая по октябрь находятся на месте, им периодически привозят продукты и все необходимое».

Правоохранители также выявили свыше тысячи 600 сайтов, которые рекламировали и продавали наркотики и психотропные вещества. Вдобавок удалено больше 4 тысяч граффити, которые открыто рекламировали ссылки на интернет-ресурсы по продаже запрещенных веществ.

Говорили и о незаконном хранении огнестрельного оружия. В стране на выкуп оружия выделили больше 88 миллионов тенге. По данным правоохранителей, более тысячи граждан по всей стране добровольно сдали огнестрельные оружия и патроны. Акция уже завершена в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Туркестанской и других областях Казахстана.

Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК:

«В целях обеспечения общественной безопасности и профилактики преступлений с применением огнестрельного оружия, МВД ежегодно проводятся акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В текущем году, данная акция стартовала с 25 апреля, на эти цели из республиканского бюджета было выделено 88,7 млн тенге. Мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения МВД проводятся с 2008 года. За этот период гражданами добровольно сдано более 54 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 2 млн патронов к нарезному оружию на общую сумму 1,8 млрд тенге».