Пассажир машины в Туркестанской области ездил с обрезом

Полицейские Туркестанской области обнаружили в машине жителя региона обрез.

Вечером правоохранители остановили автомобиль марки Skoda. Водитель ехал без ремня безопасности. Стражи порядка проверили у водителя документы и обнаружили в салоне автомобиля оружие. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Данный факт зарегистрировали по статье «Незаконное хранение и перевозка оружия».

В ходе проверки выяснилось, что оружие принадлежит пассажиру.

«Подозреваемый молодой человек рассказал, что оружие нашел. Изъятое в присутствии свидетелей оружие оказалось обрезом 16-го калибра со стертым номером. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. В отношении подозреваемого пассажира проводится досудебное расследование. Полицейские напоминают, что за совершение преступлений с применением огнестрельного оружия, а также за незаконное хранение и сбыт оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная», рассказали в ДП Туркестанской области.