Первоклассникам из 473 шымкентских семей раздали школьные наборы

Первый раз в первый класс! Благотворительную акцию запустило общественное объединение «DENSAULYQ».

Шестилетняя Алуа в этом году впервые пойдет в школу. Держа в руке ручку, девочка тренируется писать первые в своей жизни буквы, готовится к первому классу. Сегодня будущей школьнице подарили рюкзак полный канцелярских принадлежностей, которые пригодятся ей в начальной школе.

«Тут есть тетради, альбомы, можно рисовать, ручки, я так рада что иду в школу!», — говорит девочка.

В семье 6-летней Алуы еще 3 брата школьника. Мама девочки говорит, подготовить четверых детей к учебному году непросто — дорого. И благодарит волонтеров за помощь.

«Спасибо большое что помогли нам, нам подарили полный школьный комплект», — говорит мама девочки.

Акцию провело общественное объединение «DENSAULYQ», чтобы помочь многодетным и малообеспеченным семьям, работающим в областных учреждениях здравоохранения.

Сегодня рюкзаки полные школьных принадлежностей вручили 30 детям, которые пойдут в первый класс. Родители этих детей трудятся в сфере здравоохранения. По словам сотрудницы областного центра психического здоровья Шолпан Мырзатаевой, в этом году помощь окажут не только многодетным семьям, но и всем работникам, имеющим детей, которые пойдут в первый класс.

«Мы выбрали родителей, дети которых пойдут в первый класс, решили им помочь, чтобы к началу учебного года им было полегче. Но сейчас у нас стало меньше малообеспеченных семей, потому что зарплаты растут», — говорит Шолпан Мырзатаева, председатель профсоюзной организации Туркестанского областного центра психического здоровья.

Акцию впервые провели в прошлом году. Тогда школьные наборы раздали двум сотням семей, в этом году мерами поддержки охватили 473 семьи.