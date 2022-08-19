Подписать документы в суд теперь можно через eGov mobile

В eGov появилась возможность подписать иски и заявления в суд.

Такая возможность появилась благодаря тому, что в мобильную версию «Электронного правительства» интегрировали «Судебный кабинет», которым пользуются более 700 тысяч казахстанцев.

Новая опция позволяет подписать иски, заявления, доверенности, письма на сайте https://office.sud.kz/, а также авторизоваться на этом сайте с помощью сканирования eGov QR-кода в мобильном приложении.

«Команда АО «НИТ» работает над расширением функционала и возможностей мобильного приложения, чтобы процесс получения госуслуг проходил намного проще и быстрее. Сегодня наши пользователи имеют еще одну возможность – подписать документы в Судебном кабинете с помощью eGov QR, не выходя из дома и сэкономив время. Такого еще не было в истории получения госуслуг. Считаем это стремительным развитием мобильного приложения eGov mobile», — отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для использования новых возможностей, пользователям eGov mobile необходимо:

— авторизоваться в приложении (если ранее авторизованы нужно зайти в приложение с помощью Face ID, Touch ID либо короткого кода);

— в Судебном кабинете необходимо выбрать вид подписания — «Подписать с помощью QR»;

— в правом верхнем углу на главной странице eGov mobile нажать на «белый квадрат»;

— отсканировать eGov QR и подписать;

При успешной обработке запроса на экране мобильного телефона отобразится «Подписание выполнено успешно!».

Ссылка на подробную видео-инструкцию: https://youtube.com/shorts/JXEBDB2qJHo?feature=share

Мобильное приложение электронного правительства eGov mobile доступно на платформах App Store для пользователей системы iOS, а также в Play Market и App Gallery для пользователей системы Android.

Напомним, что сегодня в eGov Mobile доступны порядка 400 госуслуг, из которых, 150 услуг портала eGov.kz, 250 услуг для физических лиц портала e-license. Ежемесячно им активно пользуются порядка 2,4 млн. казахстанцев и оказывается порядка 50 тысяч государственных услуг в месяц.

В приложении можно увидеть несколько больших разделов, с помощью которых можно с легкостью найти нужный документ или услугу: «Цифровые документы», «Жизненные ситуации», «Услуги» (отдельно каталог услуг eGov.kz и e-License), «Уведомления» и т.д.