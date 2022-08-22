Шымкент в тройке лидеров по удорожанию сливочного масла

Производство сливочного масла падает, а спрос на него растет. С начала года в стране в среднем этот продукт подорожал на 15%.

Однако, есть регионы в которых цены на сливочное масло взлетели сразу на 29%. Речь идет о Мангистауской области. Сразу следом в тройке лидеров значатся Шымкент и Жамбылская область. Здесь сливочное масло подорожало на 26,7% и 26,4% соответственно. Такие данные приводят аналитики Energyprom.

Меньше всего цены выросли в Нур-Султане (на 3%), Алматы (на 5,6%) и Павлодарской области (на 7,2%).

Производство сливочного масла в РК составило 13,9 тыс. тонн за январь–июль текущего года — на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом годом ранее рост выпуска в секторе в соответствующем периоде составлял сразу 31,9%.

За январь–май 2022 года отечественные маслозаводы обеспечили спрос на сливочное масло на 71%, против 83,6% в прошлом году. Производство в соответствующем периоде сократилось на 12% за год (по сравнению с январём–маем 2021-го). Импорт, напротив, вырос сразу на 83,5% за год, что увеличило долю импортёров на рынке с 16,4% до 29%.

Реализация сливочного масла на внутреннем рынке РК выросла на 19,9%, до 12,5 тыс. тонн за январь–май 2022 года. Экспорт за аналогичный период сократился почти в 4 раза, до незначительных 541,5 тонны.