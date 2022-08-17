В Туркестане проходит центрально-азиатский форум волонтеров

Он направлен на поддержку инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Объединить усилия волонтеров центральной Азии, обменяться опытом и поделиться своими наработками. В Туркестане проходит крупнейший международный центрально-азиатский форум волонтеров. Для гостей духовной столицы организовали конференции, встречи по обмену опытом, экологические акции и экскурсии по сакральным местам Туркестана.

В форуме принимают участие порядка 200 волонтеров со всего Казахстана. На встречу также приехали представители волонтерских организаций Кыргызстана и Узбекистана.

Волонтеры говорят, за эти дни успели друг с другом познакомиться и поделиться опытом.

«В целом второй день хоть и жарко, но проходит успешно, участвовали в панельной дискуссии, представили панельные инициативы. Здесь хороший нетворк«, — говорит Данил Цой, делегат из Республики Кыргызстан.

Форум направлен на поддержку инициативы главы государства по объявлению Международного года мобилизации волонтеров, с которой Касым-Жомарт Токаев выступил в 2020 году на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Параллельно с Туркестаном встречи волонтеров проходят также в национальном парке Бурабай. Организованы дискуссионные площадки по обсуждению опыта Казахстана в развитии волонтерства, проходят презентации лучших волонтерских проектов. Участников ждет практика по направлениям: образование, экология, медицина и так далее», — говорит Айбек Досымбетов, заместитель руководителя республиканского фронт-офиса волонтеров.

На память о Туркестане волонтеры оставили здесь капсулу времени. В нее собрали пожелания каждого участника центрально-азиатского форума.

Капсулу закопали возле амфитеатра духовной столицы и установили над ней табличку. Собраться вместе снова и открыть капсулу времени планируют в 2072 году.

«Капсулу времени мы планируем открыть через 50 лет. Надеюсь что мы сможем собраться вновь. Сам форум это отличная возможность молодым волонтерам обменяться опытом, идеями. Каждый день у нас насыщен разными мероприятиями, чтобы форум запомнился всем», — говорит Ернар Бектаев, заместитель руководителя Молодёжного ресурсного центра Туркестанской области.

Международный форум продолжится в столице страны. Там пройдут встречи в формате TEDx, на которых выступят как казахстанские волонтеры, так и делегаты. А также будет представлена презентация доклада «О состоянии волонтёрства в мире», подготовленного программой волонтёров ООН по итогам 2020 года.