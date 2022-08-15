Жители Шымкента и Туркестанской области простаивают в очередях в спецЦОНЕ

Очереди из нескольких сотен человек образуются перед шымкентским специализированным ЦОНом.

Мужчины, женщины с детьми, пожилые люди стоят в длинной очереди за талончиком, на получение категории в своих водительских правах. Занимать очередь говорят люди, приходится глубокой ночью, иначе есть риск остаться на завтра.

Очередь из желающих получить категории Б и С1 не уменьшается и днем. В ожидании, спасаясь от палящего солнца в тени, люди проводят часами. Сложнее всего получить категорию С1, претендентов на нее много, а грузовая газель только одна. Эта категория нужна для водителей, которые перемещаются между городами и для фермеров, которые перевозят свою продукцию.

«Я из Шаульдера, мне нужна категория С1, уже четвертую неделю сюда прихожу, людей очень много, поэтому каждый день слышал, завтра приходи, завтра приходи. Надеюсь что сегодня получу категорию», — говорит Нурзат Сарыбай, житель Отырарского района Туркестанской области.

«Чтобы занять очередь я пришел сегодня в 5 утра, передо мной уже в живой очереди было около 100 человек. У меня права есть, но нужна категория С1, не знаю, успею ли сегодня сдать», — говорит Аян Айдапкелов, житель г.Шымкента.

В шымкентском специализированном ЦОНе обслуживаются жители Шымкента и Туркестанской области. Для того, чтобы принимать людей быстрее, сегодня к категории Б добавили еще один автомобиль, теперь их три. Пригнали и вторую грузовую газель для сдачи на категорию С1. Специалисты говорят, в день стараются принимать максимальное количество человек, но желающих намного больше, а ЦОН не резиновый. Месяц назад в здании начался ремонт. Бронирование очереди приостановили.

«У нас в ЦОНе в Достык из за ремонта мы открыли прием только на вождение, практику, из-за этого мы не принимаем другие услуги, и из -за этого бронирование временно убрали. В нерабочее время приходят, сами записываются, создают очередь, как то урегулируют это», — говорит Саян Турегельдиев, и.о. руководителя спецЦОНа г.Шымкента.

Ремонт в спецЦОНе планируется завершить до сентября. Тогда забронировать очередь можно будет через егов, егов мобайл и телеграм бот. Но все равно, желающих сдать на категории слишком много, говорят специалисты. После того, как Шымкент стал городом республиканского значения, в Туркестанской области должны были построить свой спецЦОН. Но пошел уже четвертый год, а жителям региона все также приходится ездить в Шымкент. Вопрос почему в области до сих пор не возвели ЦОН для водителей, в правительстве для граждан оставили без ответа.