14-летняя девочка заявила об изнасиловании в Туркестанской области

Леденящее кровь преступление произошло в Туркестанской области. Видео в общественный фонд прислали жители села Боралды Байдибекского района.

На кадрах, 14-летняя девочка, рассказывает о том, что ее изнасиловали двое мужчин. Соседи не жалуют мать девочки. Женщина приехала, погостить в село из столицы. По словам односельчан, виновные в изнасиловании, якобы, договорились с матерью подростка, чтобы та отказалась писать заявление в полицию.

Дина Тансари, руководитель фонда «НеМолчи.KZ»:

«Женщина пришла, нашла эту девочку, включила видео и записала, начала задавать ей вопросы и та девочка начала все показывать. Ну видно, что у девчонки есть ментальные проблемы и она не выглядит на 14 лет, а лет на 10. Она все вот это показывает, и притом она тут же раздевается. Девочка снимает с себя одежду, та говорит ей «нет, не снимай, просто покажи». То есть ребенок настолько не осознает, что она готова была снять одежду на камеру. Ну все по-детски. И видимо воспользовавшись ее вот таким состоянием, что ребенок с ментальными проблемами и насиловали. Вот абсолютно шалы. Эта женщина пишет, два абсолютно седых мужчин».

В полиции Туркестанской области заявили — дело заведено по статье «развращение малолетних».

«По данному факту сообщаем, что 20 августа этого года в полицию обратилась жительница города Нур — Султан о том, что двое мужчин совершили развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. В тот же день данный факт зарегистрировали в Байдибекском отделе полиции по части первой статьи 124-ой Уголовного Кодекса республики Казахстан «Развращение малолетних». Проводится досудебное расследование. Назначены ряд экспертиз, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение»,- рассказали в пресс-службе ДП ТО.

Общественники обратились в областную прокуратуру, комитет по охране прав детей и МВД Казахстана с просьбой взять дело на личный контроль.