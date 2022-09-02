2 октября в Казахстане отметят День учителя

Ежегодно в первое воскресенье октября в Казахстане отмечают День учителя. В этом году он приходится на 2 октября.

Как правило, поздравлять учителей начинают в самый последний рабочий день недели, а это уже завтра. Не забудьте уделить чуточку внимания тем, кто сыграл в важей жизни решающую роль. Ведь все сложности профессии забываются с первыми благодарностями настоящих и бывших учеников.

Исторической предпосылкой для учреждения этого профессионального праздника стала Специальная межправительственная конференция, посвященная статусу учителей, состоявшаяся в Париже 5 октября 1966 года. Уже идут разговоры, что и у нас эта дата перестанет быть свободно гуляющей по календарю, а будет строго зафиксирована и станет отмечаться синхронно с мировым сообществом 5 октября. Но как бы то ни было в начале месяца всегда будет повод поговорить о нелегкой профессии учителя и его высокой просветительско-нравственной миссии.

Учительница первая моя

Роль учителя в жизни каждого человека огромна и безмерна. Особенно на начальных ступеньках постижения школьных премудростей. Это только кажется, что научить ребенка читать, писать, слагать и вычитать может практически каждый взрослый. На самом деле, от того, кто первым возьмет первоклассника за руку и отведет его в удивительно захватывающий мир знаний, зависит ни много ни мало, а дальнейшая судьба отношений ученика со школой и доселе неведомой «средой обитания».

Если эта рука будет мягкой, доброжелательной, сочувствующей, то ваш ребенок будет бежать в школу как на праздник и впитывать знания как губка. Ну а если не повезет… Может случиться трагедия личности с тяжелыми непредсказуемыми последствиями.

Помню, какое впечатление на меня произвело в свое время эссе Татьяны Толстой «Женский день». Оно автобиографично. Писательница описывает свои воспоминания о школе в жутких мрачных красках, как будто побывала в детстве в колонии строгого режима или сиротском приюте. Свою школу она вспоминает с отвращением: «Стены коричневые, тоскливые, и одежду тоже нужно носить коричневую, чтобы не отличаться от стены…» Далее: «Школа – первая примерка тюрьмы, где обязательно унизят и отомстят». А вот характеристика учителей: «Под диктовку краснолицых, толстых надсмотрщиков, пристукивающих костяшками пальцев по столу, мы покорно пишем…»

Надо же было девочке испытать такое психологическое насилие, чтобы до такой степени возненавидеть школу! А это означает, что ребенку просто не повезло с учителями. Будь иначе, не заметило бы чадо ни коричневых стен, ни казенной атмосферы, а пело бы вместе со всей страной: «Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят! Их не воротишь назад…»

Мне могут возразить, что сейчас школа принципиально другая. Мол, давно прошли те времена, когда в школе царствовал так называемый «авторитарный» метод преподавания. Где роли всех участников учебного процесса были четко распределены и разграничены: «Учитель – начальник, ученик – дур…, то есть подчиненный». Да, сейчас вроде бы все по-другому. Учащихся уже давно не запаковывают в латы школьной невыразительной униформы, старшеклассницы могут ходить по школе в дорогих прикидах, как по подиуму, при макияже и украшениях. Манера общения учителей с учениками чаще всего демократически доверительная…

Так отчего же в современной школе случаются порой острые и неразрешимые конфликты? То и дело в интернете гуляют какие-то дикие ролики из школьной повседневности: то ученик кроет непечатными словами учительницу, то «классная дама» вцепляется в волосы нахамившему ученику… Во времена учебы Татьяны Толстой такие эксцессы были бы вообще немыслимы! Конечно, учителя можно было втуне не уважать, но нарушать субординацию… даже в голову никому не приходило.

Я говорила на эту тему с бывшими и действующими учителями, вернее, с учительницами. Их есть у меня. Даже в нашем журналистском сообществе встречаются бывшие «педагогини», в свое время окончившие пединститут. По большей части филологи, преподаватели русского языка и литературы. Так что я кое-чего наслышалась, чтобы сделать кое-какие выводы… Вот некоторые из них.

О престиже профессии

Многие считают, что все проблемы взаимоотношений между воспитанниками и преподавателями возникли от понижения самого статуса учительской профессии. Корни падения престижа уходят в пресловутые перестроечные годы. Такого кризиса профессия не переживала никогда: ни в годы Гражданской войны или Великой Отечественной, ни в годы разрухи и восстановления народного хозяйства. Когда-то учитель был важной общественной персоной, носителем не только конкретных знаний и методов, но и целой культуры, высокого духа и национальной традиции. Поэтому в учителя шли, к примеру, гениальный ученый-медик, выдающийся хирург Н. И. Пирогов, блестящий историк Н. П. Анцифиров, музыкант и композитор Б. В. Асафьев, в школьных классах ставил свои спектакли В. Э. Мейрхольд.

В свое время просился в учителя младших(!) классов И. И. Соллертинский – знаменитый культуролог, теоретик театра и музыки. Вот его заявление: «Прошу предоставить мне место преподавателя младших классов (дальше он излагает свое, как бы сейчас сказали, резюме)… Читал курсы истории западно-европейской литературы, истории искусств, эстетики, прочел несколько публичных лекций, посвященных вопросам театра. Знаю французский, немецкий, древнегреческий и итальянский языки, латынь». Просьбу господина Соллертинского удовлетворили.

А как любили и боготворили ученики знаменитого казахского педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина! Он был не только учителем от Бога, но и ученым-этнографом, писателем, фольклористом, общественным деятелем, переводчиком, автором учебников «Казахская хрестоматия» и «Начальное руководство к обучению казахов русскому языку». Кроме того, он был основателем первой начальной школы для казахских детей в Тургае, а затем, будучи инспектором, он стал инициатором открытия еще 14 школ в своем уезде.

На собранные им средства в 1884 году были открыты школы в Тургае, Иргизе, Николаевске (сейчас Костанай), Актюбинске (Актобе), а также первая женская школа в Иргизе, что было настоящим по тем временам подвигом свободомыслия и доброй воли. Он был не только идейным вдохновителем строительства этих школ, но и сам на своей телеге привозил на место стройматериалы… Имя Ибрая Алтынсарина осталось в памяти народной, и не случайно: в 2007 году в его честь Министерство образования и науки Республики Казахстан учредило свою ведомственную награду – нагрудный знак «Ибрай Алтынсарин».

Сокрушительный удар по устоявшейся системе образования и статусу педагога, в частности, нанес развал Советского Союза в 90-х годах прошлого века. Процесс развала шел постепенно, но неумолимо. Если в 80-х годах в Казахстане открывалось по 200-300 школ ежегодно, то уже в 1995 году не открылось ни одной! Мало того, оптимизировались, то есть закрывались, уже существующие школы. А куда было деваться сокращенным учителям? Многие вышли на рынок мелкой коммерческой торговли, которая проходила иногда буквально на обочине базарного пространства.

Одна моя знакомая, например, торговала постельным бельем на Верхнем базаре, которое привозила из Бишкека. Другая – в обеденное время разносила по офисам свою выпечку, коей славилась в былые благополучные времена. «Зашла я как-то раз в одну контору, – вспоминает она, – а там сидит мой бывший ученик. Стыдища-то какая! Узнал меня, конечно, купил какие-то булочки, а напоследок сунул в руку 100 долларов – тоже стыдливо и сочувственно. Для меня тогда эти деньги казались фантастически огромным состоянием…»

Стремительное расслоение общества с переходом на рыночную экономику поставило учителя в зависимое унизительное положение. Благородная миссия преподавания и воспитания превратилась в некую образовательную услугу, которую в школе, как в ресторане, подавали как меню с прейскурантом. А в ресторане, как это положено, самые лучшие блюда подают более состоятельным клиентам.

«Вот сидит передо мной на экзамене балбес балбесом, – вспоминает еще одна моя приятельница, – а у него не то что знаний, ни единой мысли в голове! Ставлю ему четверку, потому что (меня предупредили) его папа школе несколько компьютеров подарил. Вижу, что этот, с позволения сказать, ученик меня презирает: сидит, ухмыляется, мол, куда ты денешься, курица старая… Так о каком высоком звании учителя тогда могла идти речь! А такие, как он, отпрыски новоявленных нуворишей, у нас были далеко не в единичном экземпляре».

Работа над ошибками

Отечественное образование вставало с колен медленно, впрочем, как и вся экономика независимого Казахстана в целом. Поэтапно для этого принимались какие-то антикризисные меры, например, в 2007 году была запущена госпрограмма «100 школ, 100 больниц». Увеличилось финансирование, проводились частичные реформы. Но это отдельная тема.

Расскажу вкратце о том, какие усилия прилагает государство сейчас для повышения статуса педагога в нашей республике.

15 июля прошлого года глава Правительства поручил освободить учителей от непрофильной и несвойственной их профессии нагрузки, а также повысить оплату труда в два раза. В этом же году на базе департаментов образования были созданы Советы по вопросам педагогической этики и защите прав учителей.

Кроме того, педагогам увеличены доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, к тому же предусмотрены новые доплаты за наставничество, степень магистра, преподавание предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» на английском языке, за ведение спортивных секций. В 2020 году была разработана более логичная система нормирования труда учителей, а с прошлого года осуществлен переход от 18-часовой к 16-часовой педагогической нагрузке.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что государство всегда будет поддерживать учителей. В своем Послании народу Казахстана он сказал: «Политику поддержки учителей мы будем продолжать. Вместе с тем в условиях глобальных изменений велика вероятность, что получаемые знания устареют раньше, чем выпускник выйдет на рынок труда. Поэтому перед профильным министерством стоит неотложная задача по адаптации учебных программ к новым реалиям».

Помогут ли эти меры поднять статус современного педагога на должную высоту? Ну, конечно, поспособствуют. Но никакие денежные дотации не спасут от проблем в неразрывной цепочке «учитель – ученик», если между ними не будет налажен прочный человеческий контакт, основанный на доверии и взаимном уважении друг к другу!

С грядущим праздником, учителя! Дай вам бог мудрости и терпения на вашем благородном поприще!

Елена ЛЕТЯГИНА