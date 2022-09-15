Авария произошла на одном из оживленных перекрестков Шымкента

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 15 сентября, приблизительно в 11 часов.

Авария произошла по Тамерлановскому шоссе и пересечении улицы Аль-Фараби.

Здесь столкнулись LADA Priora и Kia Rio. По словам очевидцев, оба автомобиля двигались по Тамерлановскому шоссе на встречу друг-другу.

LADA Priora ехала со стороны рынка Бекжан, на перекрестке водитель хотел совершить поворот на улицу Аль-Фараби. В этот момент Kia Rio двигалась в сторону рынка Бекжан.

Кто из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора неизвестно, в этом предстоит разобраться сотрудникам полиции. Сведений о пострадавших нет.