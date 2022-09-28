Без газа, воды и интернета живут жители 4 сел в Туркестанской области

На отсутствие интернета и мобильной связи жалуются жители села Жыланды Байдибекского района.

В надежде поймать сигнал, любая возвышенность — точка соприкосновения с внешним миром. По словам местных жителей, вышка вышла из строя месяц назад. Из-за отсутствия сети, страдает и качество обучения: учителя не могут заполнить онлайн-журналы.

Мыктыбек Жуманов, житель села «Жыланды» Байдибекского района:

«Больше месяца у нас нет ни связи и интернета. Интернета нет в четырех населенных пунктах: Кызыл арык, Амансай, Талап, Туйетас, Жыланды. Мы ни скорую помощь, ни пожарных не можем вызвать. Как известно, в современное время все проблемы обучения также решаются через интернет. Ночью все учителя уезжают в сельскую местность или соседние сёла, чтобы заполнить журнал».

В селе Жыланды свыше 800 местных жиетелей. Жизнь «офлайн» здесь не единственная проблема. Питьевая вода в дома сельчан поступает с перебоями. А из-за частых перебоев со светом, у сельчан выходит из строя бытовая техника.

Макулбек Айдарбеков, житель села «Жыланды» Байдибекского района:

«Если трансформатор сгорит, то неделю нет света. Если нет света, то и воды нет. В этом году летом мы сильно страдали от этой проблемы. Воды абсолютно нет. В детстве мы носили воду из арыка на осле и сейчас так приходится жить, в современном мире. В акимат ходили несколько раз. Они дают пустые обещания. Месяц назад дети купили два мотора за 800 тысяч тенге. Через три дня сгорели оба».

Омирзак Сагынбай, житель села «Жыланды» Байдибекского района:

«Вечно падает этот столб. Поэтому мы его привязали проволокой. Недавно он упал, мы привезли кран из села Карабулак Сайрамского района, поставили его на крышу и укрепили. Даже, наши, местные, электрики боятся ремонтировать. Снизу видите, всё сгнило. Это мы своими силами отремонтировали».

Жители села Жыланды мечтают и о природном газе. Хотя в соседних сельских округах голубое топливо давно провели. В местном акимате заверили, коммунальные вопросы уладят. Правда произойдет это не раньше, чем через 3 года.

Нуржан Сыздыкбаев, и.о. акима сельского округа «Боралдай»:

«Этот вопрос уже поднимался. В 2021 году после того, как проблема усложнилась, когда электрический столб прогнил и нельзя было залезть на него и отремонтировать, мы вызвали специалистов. Мы в курсе этой проблемы. Специалисты нам тогда сказали, что столб скоро заменят. Точно столб поменяют ближе к 2025 году. Мы на это надеемся».

Отсутствие мобильной связи и интернета, по словам чиновников, дело времени. Упавшая вышка вышла из строя, необходимое оборудование теперь придется закупать за границей.

Сейсенгали Арыстанбаев, начальник отдела информационной безопасности акимата Байдибекского района:

«У нас была идея восстановить вышку и добавить туда антенну. Но когда приехали на место, увидели, что она совершенно непригодна. И подали заявку на новую антенну».

Пока же сельчанам придется в очередной раз поверить обещаниям чиновников и продолжать пользоваться водой из арыка, жить без газа, ремонтировать технику и ловить связь.