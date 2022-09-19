Душили противогазом. О пытках осужденного заявили в Туркестанской области

В редакцию OTYRAR обратились родные осужденного за зверское убийство. По их словам, дело пытались поскорее закрыть и применяли жестокие пытки.

Вот уже 10 месяцев Евгения Гирш пытается доказать, что ее младший брат не убивал старшего. Трагедия произошла в селе Темирлан в ночь с 5 на 6 ноября 2021 года. За застольем тогда собрались трое мужчин, в том числе и двое братьев. В какой-то момент вспыхнула ссора. Судмедэксперты нашли на теле Виктора Гирша 9 ножевых ранений, у мужчины было разрезано горло от уха до уха. Обвинили в этом младшего брата Юрия. Вот только, по словам сестры, ее младший брат не мог этого совершить, на это, по ее словам указывают доказательства.

«В деле много не состыковок, в деле имеется третье лицо, которое нигде не зафиксировано, нет протокола задержания, нет даже изъятия вещественных доказательств по нему, одежду не изъяли, отпечатки не брали. Помимо него в доме находились еще люди, они также не были задержаны, как свидетели не привлекались. Но они кровные и не могут проходить друг другу как свидетели, и обеспечить алиби тоже не могут. Братишку задержали в 2,04 ночи, имеются двое свидетелей, которые видели его абсолютно чистым без кровоподтеков. 15 сентября я была на приеме у прокурора Туркестанской области. Он обещал разобраться и взять на свой контроль. Также у нас были утеряны вещественные доказательства: нож, вещи. Самое интересное, у братишки ни на одной экспертизе, все они подтверждают, что он не виновен, на ноже отпечатков нет, под ногтями ни крови, ни кожи, на вещах у него крови тоже нет. Брата убили 9 ножевых с отсечением головы от уха до уха, надо искупаться в крови», — говорит Евгения Гирш, жительница с.Темирлан.

По словам Евгении, до приезда полиции Юрий убежал домой. Говорит, по словам Юрия, он после застолья уснул, а когда проснулся, увидел труп старшего брата и испугавшись, убежал домой. А у третьего лица, уверяет Евгения, было время, чтобы искупаться и убрать следы преступления. Кроме того, на суде Юрий Гирш заявил о пытках в стенах полиции. С момента задержания, по словам Евгении, его там продержали почти сутки и пытали противогазом.

«Мой братишка написал заявление о применении противогазов. На суде применение противогазов это третье лицо тоже подтвердило, о чем свидетельствуют записи. Когда братишка писал о применении противогазов, суд вынес постановление, что антикоррупционная служба должна провести расследование, вместе с моим адвокатом который будет принимать участие, но было проведено без нашего ведома», — говорит Евгения Гирш, жительница с.Темирлан.

Юрия Гирш осудили на 12 лет, которые он должен провести в учреждении максимальной безопасности. По словам судьи Даурена Мадалиева, который рассматривал дело мужчины, по материалам следствия, Юрий Гирш поссорился со своим братом, а затем убил его ножом и перерезал ему горло. А факт применения противогаза не был доказан.

«В суде были опрошены свидетели. Показания свидетелей были подтверждены рядом судебных экспертиз, проверяем показания. В суде он свою вину не признал, однако его первые показания совпадают с показаниями свидетеля и заключением экспертиз. Если в суде или до суда обвиняемый заявляет о незаконных методах, то прокурор или судья реагирует, назначается проверка, начинается досудебное производство, очные ставки проводятся, мероприятие проводит антикоррупционная служба. Около трех месяцев они дело вели и дали нам ответ о прекращении уголовного преследования в отношении сотрудников, данные не подтвердились», — говорит Даурен Мадалиев, судья.

То же самое заявили и в департаменте по противодействию коррупции, что по результатам досудебного расследования вина сотрудников полиции не доказана. Но Евгения Гирш настаивает, пойти на убийство собственного брата Юрий бы не смог. И планирует обратиться в генпрокуратуру и Акорду. Говорит, в тот злополучный день ее семья потеряла сразу двух братьев и сыновей.