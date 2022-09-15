Количество туристов в Шымкенте увеличат вдвое

Одним из важных шагов к этому является открытие Генерального консульства Арабских Эмиратов. Этот вопрос будет решаться совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан и посольством ОАЭ в Казахстане.

Одним из главных направлений в сфере туризма в ближайшие годы станет развитие внешних связей. Это поможет увеличить инвестиции в наш регион и сделать его более привлекательным для иностранных туристов. Для этого были проведены несколько встреч с представителями иностранной дипломатии и компаниями. Как итог, Шымкент впервые вышел на высший уровень внешнеэкономических и культурных связей.

«У нас в Шымкенте впервые в истории открывается Генеральное консульство Объединённых Арабских Эмиратов. Уже назначены дипломаты, которые будут представлять эту страну. Сейчас идёт регистрация необходимых документов, и уже в ближайшие месяцы будет торжественное открытие консульства. Что это нам даёт? Открытие Консульства, а значит и более углублённое развитие внешнеэкономических связей даст импульс нашей туротрасли. Увеличится поток туристов», — рассказал руководитель управления туризма и внешних связей г. Шымкента Ерлан Кыдыров.

Каждый иностранный турист — потенциальный инвестор в нашу экономику. В среднем, по подсчётам управления туризма, один гость Шымкента в день тратит 30 тысяч тенге. И только в этом году туристическая отрасль принесла в казну государства 18 миллиардов тенге.

Сейчас по числу туристов Шымкент занимает 3-е место после Алматы и Нур-Султана. Как ожидают городские власти, Шымкент только в этом году посетит около 300-от тысяч туристов. И с каждым годом число гостей будет расти. Поэтому оживление ожидается и в гостиничном бизнесе, что так же принесёт дополнительные доходы в городской бюджет.

«Сегодня в нашем городе в туристической сфере работают 30 тысяч человек. А каждый иностранный гость во время пребывания здесь, по нашим подсчётам, создаёт три рабочих места. Если в прошлом году в Шымкенте было 123 гостиницы, то в этом — добавилось ещё 25, и общее число отелей достигло 148», — говорит Ерлан Кыдыров, руководитель управления туризма и внешних связей г. Шымкента

Для привлечения туристов городские власти планируют провести несколько массовых мероприятий в их числе фестиваль «Shymkent Mobilography Fest», конкурс «Shymkent Tourism Awards», лазерное шоу на цитадели и фестиваль «Этно Шымкент» в рамках поддержки ремесленников.