Крупный наркопосев обнаружили в степи Туркестанской области

Полицейские изъяли 870 наркокустов и пластмассовые ёмкости с марихуаной, передает OTYRAR.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудниками Департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК совместно с Комитетом национальной безопасности РК, спецотрядом «Беркут» Национальной гвардии РК и полицейскими ДП Туркестанской области выявлен очередной наркопосев.

Так, во время воздушного облёта на поле возле села Босага Отырарского района оперативники обнаружили посев наркосодержащих растений, похожих на коноплю

Наркопосевом занимались двое жителей Кызылординской области, один из них ранее судимый.

При обыске стражи порядка изъяли 850 кустов наркосодержащего растения, 20 кустов скошенных растений и 5 пластмассовых ёмкостей с содержимым наркотического вещества, похожего на марихуану.

Согласно экспертизе, общий вес «высушенной марихуаны» составил более 15 кг.

Подозреваемые арестованы. Следствием выясняется, с какой целью они выращивали и хранили наркотические средства.