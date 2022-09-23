Людей массово эвакуируют на Самал базаре

Пожарные, полицейские и медики. На Самал базаре массово эвакуируют людей, оставшихся в заложниках огненной стихии.

Экстренные службы города отрабатывают практические навыки при тушении крупных пожаров и спасении людей. В Департаменте по ЧС просят не паниковать, здесь проводятся пожарно-тактические учения.

По сценарию в одном из бутиков по продаже одежды на территории рынка происходит пожар из-за замыкания электропроводки. Огонь распространяется по соседним бутикам. Охранники объекта оперативно сообщают в службу «101».

Взрослых и детей эвакуируют в безопасную зону. Пожарные успешно предотвращают распространение огня. Таков сценарий пожарно-тактических учений на рынке.

«В учениях задействованы 8 основных и 2 специальных единиц пожарной техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, офицерский и личный состав, сотрудники ДЧС г. Шымкент, сотрудники центра медицины катастроф, оперативно-спасательного отряда, экипаж дорожно-патрульной службы, дополнительно к месту происшествия привлечены и сотрудники «103», энергосетей, водоканала», — сообщили в ДЧС Шымкента.

Как напомнили в ведомстве, основные причины пожаров на рынках города, которые произошли за последние 5 лет – это нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. Последний раз на рынке «Самал» пожар произошел в октябре 2013 года.