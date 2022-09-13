Малиновый рай создали в Туркестанской области

Без преувеличения настоящий ягодный рай создали аграрии Туркестанской области. В этом году там ждут небывалого урожая малины, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Местами ароматная ягода уже созрела. Отметим, что это второй урожай за год, который соберут сельскохозяйственники. Пока проблем со сбытом, по их словам, нет – идёт бесперебойный закуп. Поэтому сейчас самый популярный вопрос – сколько? Ведь выгодно продать и купить ягоду хотят все.

Малиновое село. В Казыгуртском районе в населённом пункте Зангар почти на каждом участке выращивают сладкую ягоду. Куда ни глянь, везде малина. В отделе сельского хозяйства подсчитали, что здесь под эту ягоду сельчане отдали 25 гектаров. У кого-то просто грядка, у других целый гектар, а то и больше. Для местных жителей ягода стала основным способом заработать.

«С 10 соток мы зарабатываем деньги на одну корову. Я уже скоро две смогу купить. У нас в поселке 170 домов. У всех основной заработок – малина», — говорит Абдуманап Бортебаев, житель п. Зангар.

Ягодный бум село охватил еще 10 лет назад. Тогда впервые тут начали выращивать малину. Долго экспериментировали с сортами. Говорят, почва подходящая, климат тоже. Аграрий Сулейман Абилов совершенствует и технологии. Настолько увлекся, что теперь с 15 соток собирает тонну урожая.

«С поливом у нас проблем нет, поэтому урожай хороший. А еще погода здесь благоприятная. Вообще я начинал с клубники. Но урожай был плохой, потом стал выращивать малину. Это выгоднее. Малиновый бизнес сейчас развивает и вся семья Сулеймана Абилова. Супруга и невестка отвечают за сбор. Но ягод оказалось так много, что пришлось взять на работу еще и помощников. Это уже второй урожай за год», — говорит Сулейман Абилов, житель п. Зангар.

«Первый урожай мы собирали в мае. Когда ягода созреет и её много, приглашаем на помощь соседей. Затем храним урожай в прохладном месте и отправляем на рынок. Излишки съедаем сами, варим варенье. Но производство – процесс сложный, рассказывают аграрии. Нужно ещё знать, как выгодно продать. Пока закупочная цена их устраивает, несмотря на большую конкуренцию», — говорит Саламат Калыбекова, жительница п. Зангар.

Марат Жолдасов, зав. сектором отдела предпринимательства и сельского хозяйства Казыгуртского района:

«По данным прошлогодней статистики, в среднем с одного гектара собирали две тонны малины. В этом году – больше. Ягоду отправляют в соседний Сарыагашский район, а также в Шымкент, Алматы и Туркестан. Массово малину аграрии начнут собирать на следующей неделе. Но производители тоже ловят момент. Говорят, в первые дни малинового сезона можно за килограмм получить по 1000 тенге. Потом когда объемы вырастут, цена упадет. Тут уже срабатывает закон спроса и предложения».