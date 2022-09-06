Мазут на млрд тенге незаконно продали в Шымкентие

Решившие заняться нелегальной продажей мазута получили тюремные сроки.

Факт незаконной реализации около 8 ты­с. тонн мазута на су­мму более 1,1 млрд тенге выявлен сотрудн­иками департамента АФМ по г.Шымкент.

Та­к, два предпринимате­ля приобретали мазут у неизвестных лиц и в дальнейшем незак­онно реализовали маз­ут различным компани­ям без документов, подтверждающих законн­ость их происхождени­я.

Приговором суда указанные лица призн­аны виновными и назн­ачено наказание в ви­де лишения свободы сроком на 2 года 8 ме­сяцев.