Мазут на млрд тенге незаконно продали в Шымкентие

Решившие заняться нелегальной продажей мазута получили тюремные сроки.
Факт незаконной реализации около 8 тыс. тонн мазута на сумму более 1,1 млрд тенге выявлен сотрудниками департамента АФМ по г.Шымкент.
Так, два предпринимателя приобретали мазут у неизвестных лиц и в дальнейшем незаконно реализовали мазут различным компаниям без документов, подтверждающих законность их происхождения.
Приговором суда указанные лица признаны виновными и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев.