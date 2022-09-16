Мясо птицы подорожало на 28%

При этом выросло производство мяса птицы. Такие подсчеты произвели аналитики Energyprom.

За январь–июль текущего года производство свежего или охлаждённого мяса птицы составило 64,2 тыс. тонн — на 3,5% больше, чем годом ранее. Также было произведено 75,9 тыс. тонн мороженого мяса домашней птицы — на незначительные 0,1% больше, чем за январь–июль 2021-го.

Большая часть производства пришлась на Алматинскую и Акмолинскую области. Так, в Акмолинской области произвели 38,4% свежего или охлаждённого и 18,6% мороженого мяса птицы, в Алматинской — 16,6% свежего или охлаждённого и 50,6% мороженого мяса птицы.

По итогам первого полугодия текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 71,1%, против 68,9% годом ранее. При росте производства за этот период на 4,2% импорт мяса сократился на 6%, до 58,7 тыс. тонн.

Объём реализации на внутреннем рынке за этот период составил 196,8 тыс. тонн — на 5,3% больше, чем годом ранее.

Розничные цены на мясо птицы по регионам