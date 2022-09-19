На 3 года посадили жителя Шымкента за крупную партию наркотиков

К трем годам лишения свободы приговорили шымкентца за хранение крупной партии наркотиков.

Мужчину взяли с поличным, около 1 кг наркотиков мужчина держал при себе. Куда более солидную находку обнаружили полицейские у злоумышленника дома. 19 кг марихуаны, почти 500 гр гашиша и 20 гр психотропных.

Приговором суда его признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 3 года.