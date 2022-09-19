На нехватку дизтоплива жалуются бизнесмены Шымкента

На недобросовестную конкуренцию на рынке ГСМ жалуются предприниматели Шымкента.

По их словам, дефицит горючего создаётся искусственно, а потом диктуются цены на топливо. Бизнесмены уверены, крупные АЗС получают топливо в больших объемах.

Тахирбек Нишанбаев, предприниматель:

«Почему не контролируют оптовиков? Есть оптовики, которые на сегодняшний день продают на рынке дизтопливо по завышенным ценам. То что АЗС взяли 20 тонн, его не хватает. Этого хватает только на 7 дней. А потом им придется на рынке делать закуп по завышенным ценам, кто-то даже по 300 тенге предлагает. На сегодняшний день даже на рынке 92 не хватает».

С начала сентября поступило 14 000 тонн дизтоплива. Большую часть горючего забрали крупные АЗС, а остальные 10 процентов получили мелкие предприниматели. В результате ощущается нехватка топлива, и сегодня некоторые станции находятся на грани закрытия. Для устранения проблемы, в палате предпринимателей Шымкента предлагают создать естественную конкуренцию среди крупных и начинающих бизнесменов.

Сабира Адамбекова, заместитель директора НПП «Атамекен» г.Шымкента:

«Здесь надо учесть, что у местных оптовиков есть обязательства перед конечными потребителями по доставке ГСМ, многие строительные компании или другие конечные потребители покупают ГСМ под реализацию, то есть оплату производят после получения товара и у многих у них нет возможности получать ГСМ самовывозом и поэтому оптовики осуществляют доставку ГСМ до места назначения. При этом, конечные потребители берут ГСМ частями, так как не имеют возможность полностью оплатить и хранить товар. Создание конкуренции при равенстве всех участников рынка, и естественная регулировка цен была бы гарантирована. Данная мера даст возможность прозрачного определения ценообразования нефтепродукта уже на начальном этапе».

Жалобы предпринимателей выслушали и антимонопольщики. По их словам, на недобросовестных оптовиков они сначала составляют протокол, а после дело передают в суд.

Айсулу Алибекова, и.о. руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики г.Шымкента:

«В случае превышении цен установленных на ГСМ и нефтепродукты, департамент составляет протокол в отношении АЗС, которые допустили правонарушения. Следом полный пакет документов, идут судебные инстанции. То есть до вынесения окончательного решения в части наложении штрафа. То есть на этом функциональные обязанности нашего департамента и ограничиваются».

На заседании предприниматели поднимали вопрос о создании механизма доставки нефтепродуктов напрямую на станции, а не оптовикам. Такая схема создаст открытую конкуренцию, считают бизнесмены.