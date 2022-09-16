Наркотики в обуви пытались пронести через границу в Казахстан

Способы ввоза через границу запрещенных веществ становятся изощреннее.

На этот раз полицейские Туркестанской области задержали иностранца, пытавшегося пронести наркотики под стелькой обуви.

Это произошло на пограничном пункте «Жибек-жолы» в сторону Республики Узбекистан. Пронести наркотики помешала служебная собака по кличке «Джайма». Она среагировала на запах и указала полицейским на обувь злоумышленника.

Под стелькой массивной обуви полицейские обнаружили сверток с гашишем.

Данный факт зарегистрировали по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

В настоящее время подозреваемый мужчина задержан, проводится досудебное расследование.