Пешехода сбили в центре Шымкента

Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и попал в больницу.
ДТП произошло 20 сентября около 21:30 по улице Байтурсынова. Водитель совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщил корреспондент программы «Экстренный вызов» тк OTYRAR.
Причем оборудованный пешеходный переход находился в нескольких метрах от места столкновения, на пересечении улиц Байтурсынова и Желтоксан.
Очевидцы рассказали, что мужчина выбежал на дорогу, где в это время двигался автомобиль Kia K5. Водитель не успел среагировать на внезапно появившуюся помеху и совершил наезд.
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После столкновения пешеход 40-45 лет упал на асфальт и потерял сознание. Прибывшие врачи «скорой помощи» в тяжелом состоянии госпитализировали пострадавшего.
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