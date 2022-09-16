Почти 10 млн бюджетных средств наворовали бухгалтеры Шымкента

Речь идет о сотрудниках Централизованной системы библиотек Шымкента.

Бухгалтеры наворовали почти 10 миллионов тенге, чтобы отчитаться об освоении выделенных государственных средств.

Это выявили специалисты департамента экономических расследований. Оказалось, что централизованной системе библиотек выделялись миллионные средства, но тратить их было некуда, а отчеты просили. Бухгалтеры недолго думая решили оставить деньги себе.

«Департаментов экономических расследований окончено досудебное расследование в отношении бухгалтеров государственного учреждения по факту хищения бюджетных средств. Они подозреваются в том, что в период с 2018 года по 2021 год путем внесения недостоверных сведений в расчетно-платежные ведомости учреждения похитили 9 791 391 тенге», — говорит Камилхан Исмаилов, руководитель управления департамента экономических расследований по г.Шымкенту.

Одна из бухгалтеров присвоила больше 6,5 миллионов, вторая больше 3 миллионов тенге. Но во время следствия ущерб обе возместили и свою вину признали. На основании того, что у женщин есть малолетние дети, и в их действиях отсутствовала коррупции, суд приговорил обеих к двух годам ограничения свободы и общественным работам.