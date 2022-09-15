Школьник скончался от ножевых ранений в Кентау

Настоящей трагедией закончилась потасовка несовершеннолетних в Кентау.

Как сообщили в ДП Туркестанской области, тело подростка с ножевыми ранениями обнаружили в одном из прилегающих сел города Кентау.

Им оказался учащийся 10 класса, местный житель. Подозреваемый — также несовершеннолетний парень из соседнего села. Сообщается, в ходе конфликта на бытовой почве подозреваемый нанес ножевые ранения несовместимые с жизнью. Подозреваемый задержан, полиция разыскивает остальных участников конфликта.

«Установлено, что около полуночи произошел конфликт между несовершеннолетними жителями двух поселков на бытовой почве. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 ч.2 «Убийство». Принимаются меры к задержанию остальных участников конфликта. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ДП.

Похожий случай произошел в начале сентября. Тогда на стройке в Кентау нашли труп молодого человека с признаками насильственной смерти.