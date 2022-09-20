Шымкентских детей приглашают на бесплатное обучение конькобежному спорту

В Шымкенте объявили набор на шорт-трек среди детей 6-11 лет.

Обучать школьников конькобежному спорту будут в Шымкенте. Сейчас ведется набор детей от 6 до 11 лет включительно. Тренировки будут проходить три раза в неделю в Ледовом дворце Шымкента по адресу ул. Желтоксан 15/2.

Обучать детей будут высококвалифицированные тренеры. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 775 082 21 67 или прийти в Ледовый дворец.

Шорт-трек – это олимпийский вид конькобежного спорта, суть которого заключается в максимально быстром прохождении трассы. Он назван так из-за длины трассы, которую необходимо пробежать спортсмену, всего 111,12 метров.