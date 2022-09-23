Срок уплаты налога на имущество и землю истекает 30 сентября

В управлении государственных доходов по Енбекшинскому району напоминают, что срок уплаты земельного и имущественного налога, исчисленного за 2021 год, истекает 30 сентября.

По данным управления, задолженность физических лиц Енбекшинского района по налогу на имущество 13 тыс. 400 налогоплательщиков составила — 280 млн 246 тыс. тенге.

В ведомстве уточнили, в Енбекшинском районе общее количество объектов, на которые начисляется налог, превышает 61 тысячи, а именно:

Индивидуальные жилые дома-28 тыс. 483;

квартиры в многоэтажках — 28 тыс. 367;

остальные — гаражи и дачи.

«30 сентября истекает срок уплаты земельного и имущественного налога исчисленного за 2021 год. Призываем жителей района оплатить обязательные платежи до 1 октября. Напоминаем, что потом будет начислена пеня»,- предупредил горожан Кадыржан Панбаев, заместитель руководителя управления государственных доходов по Енбекшинскому району г. Шымкента.