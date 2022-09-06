В Шымкент съехались особенные спортсмены со всех уголков Казахстана

В Шымкенте проходят соревнования среди особенных спортсменов, передает OTYRAR.

Участники состязаний не говорят в принципе. Бороться спортсмены будут по 11 видам спорта, которые входят в Сурдолимпиаду. Лучшим из лучших вручат медали и призы.

18 команд из разных областей Казахстана съехались в Шымкент. На протяжении нескольких дней, спортсмены будут бороться за звание лучшего в 11 направлениях. Борьба, армреслинг, каратэ и многое другое. Гостей встретил замакима Шымкента Максут Исахов, который отметил, что эти соревнования важны не только для мегаполиса, но и для всей страны в целом.

«Важно понимать что сурдосоревнования несут большую значимость в нашем спорте. У нас много знаменитых спортсменов, которые показали всему миру, что такое спорт. Удачи вам, добро пожаловать в Шымкент«,- сказал Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

Итоги соревнования подведут к концу недели, а лучшие из лучших получать денежные призы.