Визит президента в Туркестан: Главное в 5-минутном сюжете

Президент страны Касым-Жомарт Токаев посетил духовную столицу Казахстана. Глава государства выступил перед общественностью, вручил медали отличившимся жителям города, посетил мавзолей Ходжа-Ахмеда Ясауи.

Президент поручил присвоить Туркестану статус духовной и исторической столицы, отметил позитивные изменения, произошедшие в последние годы в городе, а также поднял насущные проблемы. Так, Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении затронул миграцию в страну. Сейчас россияне массово уезжают из России.

Борт №1 приземлился в Туркестане сегодня рано утром. Президент прибыл с визитом в духовную столицу страны.

МАВЗОЛЕЙ ХОДЖА АХМЕТА ЯСАУИ

Касым-Жомарт Токаев посетил главную святыню областного центра — мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи. С муллой города глава государства произнес слова молитвы в мавзолее. Президент также ознакомился с состоянием мавзолея и поручил обеспечить надлежащий уход за этим архитектурным памятником.

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ

Президент принял участие в акции экоактивистов. Вместе с молодыми экоактивистами Туркестанской области Касым-Жомарт Токаев принял участие в посадке деревьев в Ботаническом саду. В беседе с молодыми людьми глава государства подчеркнул, что патриотизм начинается с честного труда.

«Любовь к Родине берет начало с честного и полезного труда. Каждый гражданин нашей страны должен быть трудолюбивым. Я поддерживаю всех вас и горжусь вами. Подрастающее поколение – наша надежда, будущее страны. Мы не будем вечно находиться у власти. Моя самая большая цель – открыть дорогу молодежи«, — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

ТУРКЕСТАН СТАНЕТ ДУХОВНОЙ СТОЛИЦЕЙ

Президент также встретился с общественностью областного центра. И поручил присвоить Туркестану статус духовной и исторической столицы.

«В Туркестане похоронены многие выдающиеся личности, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись казахского народа. Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому думаю, что правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану. Туркестан является золотым столпом нашего народа. Он наша гордость, колыбель тюркского мира, сакральное место, известное всему миру», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

По словам президента, другие регионы Казахстана должны брать пример с Туркестанской области, которая является центром наших национальных ценностей. На встрече с общественностью президент высказался об особых чувствах к административному центру региона.

«Вы знаете, что я испытываю особые чувства к священному Туркестану. С первой поездкой в качестве Главы государства я побывал именно здесь. С тех пор произошло много положительных изменений», — рассказал Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

О ТУРКЕСТАНЕ

Глава государства отметил позитивные изменения, произошедшие в последние годы. По данным, которые были приведены в выступлении, объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8 раз. В новостройках получили квартиры 77 тысяч жителей. Город озеленен, улучшилась экологическая обстановка.

«Можно сказать, что решена проблема обеспечения населения питьевой водой и природным газом. С 2019 года область посетили около 2 миллионов туристов. В последующие три года промышленность и сельское хозяйство в регионе выросли в 1,5 раза. В области создано около 64 тысяч постоянных рабочих мест«, — говорит Касым-Жомарт Токаев.

МИГРАЦИЯ ИЗ РОССИИ

Президент Казахстана также прокомментировал позицию нашей страны по международной ситуации. По его словам, решать проблему миграции будут в интересах нашей страны. Тем не менее Глава государства попросил казахстанцев отнестись к приезжим с терпением.

«В этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами», — рассказал президент РК.

Президент отметил, что нужно сохранить мир и благополучие в республике. Но напомнил пословицу, что добрые отношения с соседями — это залог спокойствия.

«Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуацией. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

МИНИ-КРЕДИТЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Президент также назвал важным — поддерживать казахстанскую молодежь. Теперь для реализации бизнес-инициатив молодежи будут предоставлять мини-кредиты под 2,5%. Он также выразил уверенность в том, что молодежь сможет разумно воспользоваться этой возможностью и начать собственное дело.

«Как известно, треть многодетных матерей нашей страны проживает в Туркестанской области. Поэтому эта инициатива очень важна для вас. Мы оказываем всестороннюю поддержку молодежи. Для реализации их бизнес-инициатив будут предоставляться мини-кредиты под 2,5 %. Одним словом, государство и впредь будет помогать старшему поколению, поддерживать материнство. А молодым людям мы предоставляем возможность найти свое достойное место в жизни», — рассказал Глава государства.

ПОСЛАНИЕ НАРОДУ ГОСУДАРСТВА

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах реализации Послания народу Казахстана.

«Важная реформа – избрание Президента на один срок. Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона. Поэтому я считаю, что эта реформа – смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа. Может возникнуть вопрос, ради чего осуществляются реформы. Дело в том, что пост Президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю», — говорит Касым-Жомарт Токаев.

В завершение встречи Президент наградил ряд ветеранов труда, а также общественных деятелей государственными наградами и рассказал, что планирует провести следующее заседание Национального курултая в Туркестане. Сразу после рабочего визита в Туркестане, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент.