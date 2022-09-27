«Водные ресурсы-Маркетинг» и ЕБРР подписали договор о кредитном транше

Договор о кредитном транше подписали в Шымкенте ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» и Европейский банк реконструкции и развития.

Сумма в 3,3 миллиарда тенге пойдет на расширение комплекса очистных сооружений. По словам представителей шымкентского водоканала, это уже шестой договор. Первый подписали еще в 2009 году.

Европейский банк реконструкции и развития и ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» подписан шестой совместный договор. Городской водоканал является давним и надежным партнером Европейского банка. Первое соглашение было подписано еще 13 лет назад. Полученные средства направили на модернизацию производства и покупку нового оборудования. Шестой договор был подписан 23-го сентября, в акимате Шымкента. Делегацию встречал заместитель акима города Максут Исахов.

«Нам нужно решать очень большие инфраструктурные проекты. Потому что когда было принято решение о том, что город будет самостоятельным, к нам присоединили 81 населенный пункт. Раньше они были сельскими территориями. Поэтому нам нужно тянуть туда инфраструктуру и ваша помощь будет необходима», — говорит Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента.

Руководитель делегации европейского банка реконструкции и развития благодарят представителей местного акимата за поддержку. И дал оценку работе водоканала.

«Необходимо отметить, что компания, которую возглавляет Анарбек Орман, она – особенная! С точки зрения эффективности и качества обслуживания населения, во всей Центральной Азии такого еще не видели. Поэтому мы подписываем очередной пакет!», — говорит Алан Пию, вице-президент ЕБРР.

Полученные средства после подписания шестого договора пойдут на расширение комплекса очистных сооружений Шымкента. В настоящее время они перерабатывают 150 тысяч кубических метров канализационных стоков в сутки. Но количество потребителей, пользующихся водоотведением, стремительно растет. Поэтому встала необходимость увеличить мощность комплекса до переработки 200 тысяч кубов в сутки.

«Сегодня произошло знаменательное событие – мы подписали очередной проект с ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», которое является нашим клиентом, партнером с 2009 года. Это еще одно достижение компании в плане вклада компании и нашей помощи в улучшение экологической ситуации, как в городе, так и в окрестностях. Также повышение эффективности компании, с точки зрения расширения канализационно-очистных сооружений, что позволит присоединить к канализационным сетям больше потребителей», — говорит Бахтиер Файзиев, заместитель директора департамента по инфраструктуре «Евразия» ЕБРР.

Кредитный транш от европейского банка реконструкции и развития составит 3 миллиарда 300 миллионов тенге. Такую же сумму в качестве субсидии выделяет и правительство нашей страны.