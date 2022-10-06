60 счастливчиков получат ключи от новых квартир в Толебийском районе

В юбилейный год Толебийского района 120 новоселов заселились в новые дома весной, еще 60 человек в этом месяце получат новое жилье.

В конце октября толебийцы отметят 90-летие района.В рамках праздника будет сдан в эксплуатацию 60-квартирный многоквартирный дом в 1-м микрорайоне районного центра г. Ленгер. Жилье будет распределено 18 детям, оставшимся без попечения родителей, состоящим в очереди, многодетным семьям, гражданам по категориям социально уязвимых групп.

Максат Жумабаев, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района:

«К 90-летию нашего района весной этого года было сдано 120 квартир, до конца октября этого года планируется дополнительно предоставить 60 квартир».

По словам ответственного специалиста, дополнительно разработана и представлена к финансированию проектно-сметная документация 9 многоэтажных домов. В случае поддержки начнутся строительные работы. В целом в районе 108 многоэтажных домов, из них 23 построены в 1-м микрорайоне.Стоит отметить, что здесь решен вопрос инфраструктуры.

Максат Жумабаев, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района:

«При поддержке глав области и района благоустраиваются дворы многоквартирных домов, установлены 5 автостоянок, обновлены дороги. Перед 23 домами, где с 2016 года не проводился ремонт, уложен асфальт и выровнен».

На сегодняшний день 4890 граждан района зарегистрированы в очереди на жилье. Из них 338 человек в категории оставшихся без попечения родителей, 1998 малообеспеченных граждан, 1043 многодетных семей, 1510 в категории работников государственных и бюджетных учреждений и 1 гражданин в категории «единственное жилище признано аварийным».