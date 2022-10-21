На 3,5 млн тенге обманул местного жителя иностранец

Иностранец в течение двух лет под разными предлогами водил за нос знакомого обещая провести ремонтные работы.

В Управление полиции города Туркестан с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, некий иностранец пообещал установить 10 дверей и лестницу на второй этаж в строящемся доме и взял свыше 3 500 000 тенге.

Доверившись словам афериста, спустя время, мужчина так и не дождался ни обещанного и ни возврата денег.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Сотрудники полиции УП г. Туркестан провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.