Двоих жителей за подложные номера полицейские привлекли к ответственности

Нарушителя водворили на 5 суток административного ареста и лишили водительских прав сроком на 1 год.

Полицейские Тулькубасского районного отдела полиции во время очередных отработок на одной из улиц села Азаттык у сотрудников патрульной полиции вызвала подозрение автомашина марки «ВАЗ 21074», госномера которой могли быть «поддельными».

При проверке установлено, что водитель поставил на автотранспортное средство подложный государственный номер. Как пояснил полицейским водитель, госномера принадлежат его родственнику.

По данному факту в отношении автолюбителя, управлявшего с подложными номерами, составили административный протокол по ст. 590 ч. 4 КоАП РК «Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками».