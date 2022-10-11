«Если бы водитель ехал медленнее, то трагедию удалось бы избежать»: очевидцы смертельного ДТП

В Шымкенте произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель на полном ходу сбил мать и дочь, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате обе скончались до приезда медиков. Трагедия произошла на глазах у публики около половины девятого утра и попала на камеру видеонаблюдения одного из близлежащих ресторанов. По словам очевидцев, погибшие шли в больницу, когда лихач их сбил на бешенной скорости.

Бакыт Козыбаков, очевидец:

«Если бы он ездил медленнее, то такой трагедии не случилось бы. Как минимум, водитель ехал на скорости 100 км в час. Потому что погибшие отлетели на 100 метров, как минимум. У мамы голова треснула, мама отлетела в другую часть улицы, а дочь вот здесь лежала, между ними расстояние 20-30 километров было. Я знал семью погибших со стороны, мы соседи, я к ним пошел сказал об этом. По их словам, мать и дочь шли в больницу».

Водителя, унесшего две жизни сразу, водворили в СИЗО. Правоохранители завели дело по статье «Нарушение правил дорожного движения», ведется следствие.

«Около 9.35 часов утра 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по улице Тулеметова, совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 43-летняя женщина и ее 16-летняя дочь скончались на месте происшествия. Факт зарегистрирован по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование»,- рассказали в ДП г.Шымкента.