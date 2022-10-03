«Накинулся голышом на дочь»: Отца обвинили в попытке изнасилования собственной дочери

39-летнего жителя Шымкента обвинили в попытке изнасилования 6-летней дочери. Трагедии удалось избежать благодаря матери девочки, которая увидев голого мужа на рыдающем ребенке, нанесла ему несколько ножевых ранений.

Эта шокирующая история произошла еще 12 сентября в 700 км от Шымкента, в южной столице. Именно туда гражданин Жакипов, житель южного мегаполиса, приехал навестить жену и детей. Встреча бывших супругов неожиданно переросла в насилие и поножовщину. По словам правозащитницы Дины Тансари, после ужина пьяный мужчина схватил за волосы экс-супругу и жестоко надругался над ней в ванной. Женщина еле подняла себя и увидела страшную картину — в комнате на дочери лежал голый отец и пытался стащить с нее нижнее белье. В это время в глазах будто помутнело, говорит женщина, она нанесла ему несколько ударов ножом в спину.

«Сначала, как сообщила сестра постадавшей, он запер детей в комнате. После изнасилования жены, он пошел в комнату открыл дверь ключом и позвал дочку. Лежал на дочери голый, ласкал ее по волосам, лицу, пытался снять с нее шорты. Мать пыталась оттолкнуть его, била, он поворачивался в ее сторону и пинал по ногам, она умоляла ради Аллаха оставить ее, но его это не останавливало. Он был обкуренный и пьяный. Она схватила первый попавшийся предмет, это был нож и сначала ударила в спину, он стягивал уже трусы с девочки, она нанесла удары снова и снова», — рассказывает Дина Тансари, правозащитница.

После этого, как сообщили в Департаменте полиции Алматы, мужчину с проникающими колото-резаными ранениями печени и прямой кишки госпитализировали. На его бывшую супругу завели уголовное дело по статье 106, часть 1 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Женщина под домашним арестом, ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. А вот дело по факту изнасилования женщины и попытке изнасилования несовершеннолетней дочери так и не возбудили.

Правозащитники же бьют тревогу. Неравнодушные казахстанцы организовали петицию с целью ужесточить наказание для насильника, который оказался в амплуа потерпевшего, и просят президента обратить внимание на вопиющее преступление.

«Мы собрали уже 11 тысяч 246 подписей, после мы направим в Администрацию президента. Изначально там не провели следственные действия как положено. Они должны были все посмотреть, посмотреть по вещам, в каком положении вещи. У нее первый допрос шел без адвоката, ее 3 дня держали в изоляторе, вместо того чтобы срочно вести на судмедэкспертизу, показания, мазки брать у нее. Она же говорит что он ее изнасиловал. А следователь пишет принудил к сексу бывшую супругу, это разные вещи. А это было изнасилование. Они это вообще не рассматривали, поэтому они будут всячески замыливать это дело и вести по статье 106, а не 120″, — говорит Дина Тансари, руководитель фонда «Не Молчи KZ».

Гражданин Жакипов прописан и проживает в Шымкенте. По данным единого реестра должников, вот уже 3 года он является злостным неплательщиком алиментов, ему запрещено покидать пределы страны. Может быть поэтому пострадавшая согласилась на встречу с бывшим- он проявил небывалую щедрость, пообещав закупить вещи для дочери. Однако приезд отца из Шымкента поделил жизнь всей семьи на «ДО» и «ПОСЛЕ».