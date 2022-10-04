Необычный форум провели полицейские Туркестана

В Туркестане прошел форум «Безопасный город». Главная цель-воспитание подрастающего поколения и молодежи.

Полицейские духовной столицы решили своеобразным образом показать и рассказать людям про патриотизм и идеологию.

На форум съехались именитые артисты, спортсмены, журналисты и многие другие. Цель одна- донести до молодежи и не только, что такое любовь к Родине.

«Мы должны любить и ценить нашу Родину. Мы должны развиваться. Сегодня на Туркестан смотрит весь Казахстан. Туркестан должен быть примером для подражания, так как именно тут захоронены наши великие предки», — говорит Олжас Сулейменов, предприниматель.

О роли полиции в обществе говорят по-разному, одни хвалят, другие считают, что нужна большая реформа, ее кстати уже много раз проводили. Нельзя не сказать, что результаты есть. В Туркестане преступность снижена, как минимум в духовной столице нет громких преступлений.

Многие верят в то, что Туркестан сохранит свою величественность и все-таки станет примером не только для Казахстана, но и для всего тюркского мира.