Новый вид туризма решили развивать в Шымкенте

В Шымкенте решили развивать промышленный туризм. Для желающих распахнули двери местные фабрики и заводы, заявив, что готовы открыто показать производство своего продукта, передает OTYRAR.

Но пока в мегаполисе промышленный туризм не приобрёл большую популярность. Но поток туристов за этот год в Шымкенте вырос. За 9 месяцев город посетили свыше 320 тысяч человек

Гастрономический, медицинский, сакральный, экологический – все эти виды туризма давно развивают в Шымкенте. С этого года в список добавился ещё один способ привлечь гостей – промышленный туризм. Одна из крупнейших в мегаполисе ковровых фабрик открыла двери для поклонников промышленного туризма. Гостям предлагают послушать ни исторические легенды, а познакомиться с технологиями производства и попробовать себя в роли мастера.

«Такой вид путешествий интересен для меня. В Турции, например, хорошо развито текстильное производство. У вас другие сферы. Только для туристов нужно делать трансфер«, — говорит Ахмет Гюль, турист.

Основная сложность, рассказывает начальник производства Нургали Токсанбай, в обеспечении безопасности. Пришлось тщательно отрабатывать маршрут прежде чем пригласить гостей. Ведь это в первую очередь производство. Поэтому тут ещё думают над тем, как часто готовы принимать туристов на заводе

«Раз в месяц, наверное. Не больше. Скажу честно, потому что мешает производственной работе. Очень много работы, очень много дел», — говорит Нургали Токсанбай, начальник производства.

Дохода от промышленного туризма предприниматели пока не видят. Но остаются открытыми ради продвижения брендов, продукции. Туристов в Шымкенте начали также возить на кондитерские фабрики, завод по выпуску трансформаторов, а еще показывают, как выпускают пиво и напитки

«Знакомим с нашими промышленными возможностями. Они получают там информацию, экскурсию по производству от начала до конца. Для туристов это интересно, потому что есть у нас уникальные проекты, которые есть только в нашем городе, в нашей стране», — говорит Ерлан Кыдыров, руководитель управления туризма и внешних связей г. Шымкента.

Путешественники открывают для себя производственных гигантов или небольшие предприятия, исключительно по желанию. В роли гидов выступили в основном технологи. Правда, пока делегации туристов не ездят на шымкентские предприятия. Куда чаще их можно встретить на территории других достопримечательностей.

«Чем промышленный туризм, мне нравится исторический. Он позволяет узнать много интересного о стране, о культуре, о людях. Мне Шымкент очень понравился, люди гостеприимные тут», — говорит Шон Фарис, турист.

В этом году в Шымкенте резко увеличился поток туристов. Город посетили 321 тыс. гостей. Несмотря на то, что промышленный туризм не так сильно развит, список таких объектов хотят увеличивать. В управление туризма считают это направление перспективным.