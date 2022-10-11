168 человек отравились в одном из кафе Кентау

Массовое отравление в Кентау. Жители города отравились едой в одном из популярных кафе, сообщает OTYRAR.

Пострадавшие с 6 по 9 октября заказывали здесь суши, пиццу, картофель фри и курицу. Чем именно отравились посетители, пока неизвестно. Поэтому взяли лабораторные образцы всех блюд. После инцидента общепит временно закрыли. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Санэпиднадзор в экстренном порядке провел внеплановую проверку и выяснилось, что у владельца заведения нет санитарных документов, а у поваров — справок о прохождении медосмотра. К слову, в начале октября в этом же ресторане был зарегистрирован подобный инцидент — отравились и попали в больницу 8 посетителей. Теперь же число пострадавших — 168.

Алтын Досанова, заместитель начальника областного управления здравоохранения:

«Всего пришли и зарегистрировались 145 пациентов, 98 из них были госпитализированы. На амбулаторно-поликлиническое обследование направлено 47 больных, 31 больной госпитализирован в Туркестане. В Кентау отравились 67 пациентов. Среди них 5 беременных женщин и 33 ребенка. Все они на сегодняшний день находятся в состоянии средней степени тяжести. Сегодня пациенты, состояние которых улучшилось, будут отправлены домой».