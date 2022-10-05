Пьяный за рулем: Какое наказание грозит водителям за вождение в нетревзом состоянии

В прокуратуре южного мегаполиса рассказали об ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения — одна из главных причин смертельных ДТП. А между тем, только за 9 месяцев текущего года в Шымкенте выявили 583 пьяных водителя. В прошлом году показатель составил 755 правонарушителя за 12 месяцев.

Итак, какое наказание грозит горе-водителям?

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель привлекается к административной ответственности, предусматривающей лишения права управления транспортным средством на срок 7 лет, а также подвергаются к административному аресту сроком на 15 суток (ч.1 ст.608 КоАП РК).

Аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

За отказ в прохождении освидетельствования на состояние опьянения, также влечет лишение права управления транспортным средством на срок 8 лет и административный арест сроком на 15 суток (ч.4 ст.613 КоАП РК).

Лица, не имеющие водительского удостоверения, либо лишенные права управления транспортным средством за управление автомобилем в состоянии опьянения подвергаются административному аресту на 20 суток, за отказ в прохождении освидетельствования на состояние опьянения на 25 суток.

Водители, ранее подвергавшиеся административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, привлекаются к уголовной ответственности по части 1 статьи 346 УК РК.

Уголовная ответственность за противоправное управление транспортным средством в состоянии опьянения наступает, если виновный:

— управлял транспортным средством;

— ранее был лишен права управления транспортным средством (за управление транспортным средством в состоянии опьянения, учитывается только период лишения);

— на момент управления транспортным средством находился в состоянии опьянения.

За совершение данного преступления виновный наказывается штрафом в размере до 5 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

К слову, неделей ранее пользователей Казнета позабавила видеозапись, на которой запечатлена погоня шымкентских полицейских за ловким мотоциклистом. Мужчина, судя по кадрам, довольно долго увиливал от патрульной машины, пока не заехал в тупик. При проверке у мотоциклиста были найдены наркотики, сам мужчина был в состоянии наркотического опьянения. К счастью, эта погоня завершилась без серьезных последствий для других участников дорожного движения. Злоумышленника задержали.