Шымкентцев проконсультируют сотрудники Антикора

Уважаемые жители и гости города Шымкент!

Если у Вас есть вопросы, касательно сферы занятости и социальной защиты, «АДАЛ КӨМЕК» ждет вас!

27 октября текущего года в рамках проекта «АДАЛ КӨМЕК» состоится прием и консультирование граждан руководством департамента Комитета труда и социальной защиты, управлений занятости и социальной защиты, государственной инспекции труда и представителями Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкент.

Если у Вас есть вопросы или хотите получить консультацию, приглашаем на прием.

Место проведения: отделение Центра занятости населения по Абайскому району (ул. Аргынбекова, 243/3).

Время приема: с 11.00 до 12.30 часов.