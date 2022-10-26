Шымкентцев проконсультируют сотрудники Антикора

Уважаемые жители и гости города Шымкент!
Если у Вас есть вопросы, касательно сферы занятости и социальной защиты, «АДАЛ КӨМЕК» ждет вас!
27 октября текущего года в рамках проекта «АДАЛ КӨМЕК» состоится прием и консультирование граждан руководством департамента Комитета труда и социальной защиты, управлений занятости и социальной защиты, государственной инспекции труда и представителями Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкент.
Если у Вас есть вопросы или хотите получить консультацию, приглашаем на прием.
Место проведения: отделение Центра занятости населения по Абайскому району (ул. Аргынбекова, 243/3).
Время приема: с 11.00 до 12.30 часов.