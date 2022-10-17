Студенты педколледжа обсудили Послание народу Президента РК

В Высшем педагогическом колледже Shymkent прошло обсуждение Послания народу Президента Республики Казахстан.

Будущие педагоги собрались для того, чтобы обсудить ключевые моменты с Послания народу Казахстана. Студенты колледжа считают, очень важно принимать участие в политической и общественной жизни. А подобного рода собрания, где в комфортной и дружественной обстановке обсуждаются грядущие перемены в стране, окажут только положительное воздействие. Впрочем, обсудили студенты и предстоящие выборы президента. Будущие педагоги намерены принять активное участие и призывают казахстанцев голосовать на выборах, которые пройдут 20 ноября.

Итак, о чем говорили и что было сказано в послании Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 1 сентября 2022 года:

введение «налога на роскошь» для богатых;

повышение минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге;

на обучение в вузах будут предоставляться льготные кредиты под 2-3 процента годовых; студенты должны быть обеспечены общежитием;

уже с 1 января 2023 года увеличится период выплат по уходу за ребенком до полутора лет;

у казахстанских детей появятся специальные счета в 2024-м. На них с Нацфонда будут отчисляться деньги (50% от ежегодного инвестиционного дохода), пока им не исполнится 18 лет. После совершеннолетия они смогут использовать эти средства на покупку жилья и образование

61 год будет планкой пенсионного возраста для женщин до 2028 года;

Президент предложил провести внеочередные президентские выборы;

ограничение и продолжительность президентских полномочий на 7 лет с запретом на переизбрание.

Президент отметил важные направления, как административное регулирование цен, внесение изменений в налоговый кодекс и немаловажное значение уделил социальной сфере.

Так как обсуждение было в кругу студентов, им было интересно узнать внедрения касательно обучения и социальных изменений.

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