Убийство женщины, труп которой обнаружили в реке, раскрыли полицейские

10 октября в ОП Толебийского района поступило сообщение об обнаружении трупа в реке Аксу.
Полицейские установили личность погибшей, которой оказалась жительница Толебийского района.
Также установлено, что в Енбекшинский РУП ДП города Шымкента обратились родственники по факту безвестного исчезновения сестры.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали жительницу Толебийского района, которая оказалась соседкой потерпевшей.
Как выяснилось, мотивом преступления оказался денежный долг.
Чтобы не возвращать долг, подозреваемая решила избавиться от соседки и путем обмана она привела жертву к реке Аксу, где толкнула с обрыва. От полученных травм, женщина скончалась на месте преступления.
В настоящее время подозреваемая дала полностью признательные показания и раскаивается в содеянном.
Подозреваемая задержана и водворена в ИВС. Ведется досудебное расследование.