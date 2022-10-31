Убийство женщины, труп которой обнаружили в реке, раскрыли полицейские

10 октября в ОП Толебийского района поступило сообщение об обнаружении трупа в реке Аксу.

Полицейские установили личность погибшей, которой оказалась жительница Толебийского района.

Также установлено, что в Енбекшинский РУП ДП города Шымкента обратились родственники по факту безвестного исчезновения сестры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали жительницу Толебийского района, которая оказалась соседкой потерпевшей.

Как выяснилось, мотивом преступления оказался денежный долг.

Чтобы не возвращать долг, подозреваемая решила избавиться от соседки и путем обмана она привела жертву к реке Аксу, где толкнула с обрыва. От полученных травм, женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время подозреваемая дала полностью признательные показания и раскаивается в содеянном.

Подозреваемая задержана и водворена в ИВС. Ведется досудебное расследование.