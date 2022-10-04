Проблема аварийных школ полностью решена в Шымкенте

Аварийных школ в Шымкенте больше нет, а вопрос трехсменных школ будет решен в ближайшее время, передает OTYRAR.

Об этом сообщил руководитель городского управления образования. По поручению Главы государства в рамках программы «Комфортная школа» до 2025 года будет построено 32 общеобразовательных учреждения. Три из них планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

В 2023 году в Шымкенте в рамках программы «Комфортная школа» будут сданы 3 школы. Кроме того в строй войдут 6 новых учебных заведений и 9 дополнительных школьных зданий. Строительство этих образовательных учреждений будет завершено в 2024 году. Главный педагог города отметила высокий интерес инвесторов к сфере образования. В этом году в мегаполисе за счет частных средств введено в эксплуатацию уже 30 школ.

«Каждая новая построенная школа имеет основную задачу — быть комфортной для детей. Для этого подготовлена специальная программа. В рамках этой программы в Шымкенте будут отстроены 34 школы. Возводиться будут за счет государства. Учебные заведения должны соответствовать названию программы — быть комфортными для детей. Такие «комфортные школы» будут строиться и в дальнейшем», — сказала руководитель управления образования города Шымкента Жанат Тажиева.

В городе не осталось аварийных школ. По словам руководителя управления образования, проблема трехсменных школ, которые в последнее время стали головной болью властей, также решается. В этом году в городе 5 трехсменных учебных заведений. Однако, если будут реализованы госпрограммы, то в следующем году этот вопрос будет полностью решен.

«3 года назад у нас в 21-й школе проходило трёхсменное обучение, в прошлом году таких школ оставалось 9. В этом году за счет 30 частных и 4-х государственных школ, построенных в Шымкенте, количество трехсменных школ сократилось до 5. Проблема оставшихся 3-х сменных школ будет решена в рамках программ «Комфортная школа» и 1000 школ» — заявила Жанат Тажиева, руководитель управления образования города Шымкента

В ходе визита в Шымкент Глава государства отметил, что городу необходим еще один Дворец школьников. На сегодняшний день в микрорайоне Нурсат строится такой объект, он сможет охватить вниманием 12 тысяч детей. Дворец будет введен в эксплуатацию в начале 2023 года, тогда доля охвата детей достигнет 98%.

«Сегодня в микрорайоне Нурсат на площади 5 гектаров строится Дворец школьников. Это большая радость для наших учеников. Ведь один Дворец школьников имеет возможность охватить 12 тысяч детей. По поручению Президента будет построен и второй Дворец школьников. Таким образом можно будет охватить 24 тысячи детей», — говорит руководитель управления образования города Шымкента Жанат Тажиева.

В целом, в учебном году начала свою работу 871 организация образования. В настоящее время в 45 школах в первую смену обучается 13 963 ученика, во 2-ю смену в 173 школах обучается 213 762 учащихся и в 5 трехсменных школах обучается 14 800 детей.