В Шымкенте проводили отслуживших военнослужащих в запас

В воинской части Шымкента прошло увольнение военнослужащих в запас.

Более 130 солдат выстроились в двухшереножный строй на плацу механизированной бригады, чтобы проститься с Боевым знаменем под звуки военного оркестра. Возможно, некоторые из них вскоре продолжат воинскую службу, только теперь уже по контракту.

В этот знаменательный на плацу выстроились уже не юные призывники, а возмужавшие солдаты, получившие разносторонние профессиональные навыки. Проводить их в большой жизненный путь сказать теплые слова, напутствия, и поздравления собрались военнослужащие механизированной бригады и ветераны Вооруженных сил. Наиболее отличившимся солдатам вручили благодарственные письма и грамоты.

Командир части подполковник Дастан Мухамеджанов отметил, что в историю бригады вписаны судьбы сотен солдат, сержантов, офицеров и генералов, которые являются для всех образцом служения Родине.

«Вы добросовестно выполняли свои обязанности, проявляли мужество, стойко переносили все тяготы военной службы. Пусть все знания и навыки, приобретенные за это время, помогут вам смело идти вперед. Впереди у вас разные дороги и много заманчивого, но старайтесь поступать так, чтобы ваши родители были спокойны за вас, тогда все получится. Здоровья вам и благополучия«, — добавил подполковник Дастан Мухамеджанов.

Торжественная церемония, несмотря на ее строгость и сдержанность, не оставила равнодушным никого из присутствующих. Для рядовых и ефрейторов этой бригады пройден важный этап в жизни — окончена срочная служба.

Обращаясь с благодарственной речью, рядовой Абылай Еркинбеков подчеркнул труд каждого офицера и сержанта в их воспитании.

«От имени всех увольняемых солдат выражаю слова благодарности всему личному составу бригады. Вы с момента нашего прибытия в эту часть не переставали делиться с нами своими знаниями и навыками, обучили воинскому искусству и слепили из настоящих воинов – защитников Родины. Каждому из нас есть что вспомнить, ведь за нашими плечами не только 12 месяцев службы, а отдельный кусочек жизни, который оставил глубокий след в наших сердцах. Спасибо вам, за совместную службу!», — сказал рядовой Абылай Еркинбеков

Военнослужащим, наиболее отличившимся в боевой подготовке и исполнении служебных обязанностей, было предоставлено право сфотографироваться возле Боевого знамени. Торжественная церемония прощания завершилась прохождением личного состава части торжественным маршем.