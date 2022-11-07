7 девочек и грациозная Мурка. Многодетная семья поделилась секретом счастья

Любимое занятие многодетной семьи Исаевых из Туркестана — проводить свободное время в дома с родными. В ней воспитывают семь девочек, а восьмая, как шутят родители, грациозная кошка Мурка.

Старшей — 17 лет, младшей — два с половиной года. Дети погодки дружно играют вместе, старшие оберегают младших сестёр, помогают маме с домашними делами.

Айнур Исаева, мать-героиня:

«У моего супруга только брат есть. У меня два родных брата и две сестры. Если так смотреть, то девочек немного. У моего мужа была бабушка, она часто приходила к нам, благословляла меня, говорила «пусть у тебя будет много дочек, стань многодетной мамой, как я». А у этой бабушки было много детей, восемь девочек и четыре сына. Я думаю поэтому, у нас много дочек».

Девочки все талантливые и разносторонние. За вклад в развитие демографии, 39-летняя Айнур Исаева удостоилась двух наград — «Кумiс и Алтын алка».

Айнур Исаева, мать-героиня:

«Когда родила седьмую девочку, я сдала в акимат документы на «Алтын алка». Всё готово, но еще не успела забрать награду. Радует меня каждый раз после родов и мой супруг. Он приезжает в роддом и устраивает сюрпризы. Покупает шарики, цветы и дарит подарки мне и малышке. Потом, после роддома, у нас дома обычно праздник, накрываем большой дастархан и приглашаем родственников. Я очень рада и счастлива!».

Многодетная мама шутит, говорит, в семье есть и восьмая девочка — грациозная кошка Мурка. За домашним животным по очереди ухаживают малышки.

«Нам Мурку подарила подруга старшей дочери. Кошка — породистая, очень необычная, всё чувствует. Мы ее шутя называем восьмой девочкой в семье. Мои дочки сильно любят Мурку, все с ней играют»,- говорит Айнур.

В этом доме живут не богато, но и нужды не испытывают. Зарабатывает на жизнь как глава семейства, так и сама мать-героиня. Исаевы не загадывают, но не исключают, что, в их семье появятся еще дети.