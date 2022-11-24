79 водителей без прав задержала полиция Шымкента

Такое количество самовольных водителей задержала полиция Шымкента за три недели.

Инспекторы полка патрульной полиции круглосуточно несут службу в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушителей правил дорожного движения.

Так, стражи порядка остановили автомобиль Toyota на площади Аль-Фараби. В ходе проверки установлено, что водитель не имеет прав на управление транспортным средством.

«В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье “Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления”. Авто водворили на штрафстоянку», — рассказали в ДП г.Шымкента.

Еще один случай произошел накануне. Нетрезвый мужчина уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автомобиль. При вызове полицейских оказалось, что водитель разъезжал без прав. За нарушение правил дорожного движения — езду в пьяном состоянии и без водительских прав мужчину посадили на 20 дней и лишили водительских прав на 7 лет. Правда, лишённики, как показывает практика, снова садятся за руль.